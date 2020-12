Vereador eleito de SP vai parar na UTI após ser picado por jararaca

O policial civil Felipe Becari, eleito vereador pelo PSD em São Paulo na última eleição, foi picado por uma cobra jararaca e chegou a ser internado na UTI do hospital Rede D’Or São Luiz, na zona sul da capital, na sexta-feira (4). As informações são do G1.

Becari, que é defensor dos animais, foi picado pela cobra ao tentar resgatar o animal no condomínio onde mora. A jararaca é uma cobra venenosa. Quarto vereador mais votado por São Paulo, Becari publicou um vídeo em suas redes sociais em que conta que já fez esse tipo de soltura de cobras mais de 15 vezes.

“O famoso “veneno da jararaca”!🐍 Ontem encontrei duas cobras dentro do condomínio onde moro e, como de costume, as levo para a área correta de soltura de onde costumam vir (já fiz isso mais de 15 vezes, sempre consultando um amigo biólogo sobre a espécie e peçonha). De todas as cobras que já peguei (e documentei aqui por várias vezes) foi a 1ª vez que se tratava de uma filhote de Jararaca – na penúltima foto, o registro que fiz antes de soltá-la e a última foto tirada da internet, para comparativo – e que não o consultei, por não ter reparado na diferença dos detalhes entre espécies.☣️ É um veneno muito perigoso, pois pode causar insuficiência renal e consequente processo de hemodiálise, por isso a internação na U.T.I. para monitoramento de rim, urina e parâmetros, enquanto o veneno é eliminado do organismo. Ontem mesmo ingeri os antídotos/soros e diversas medicações, além de outros exames relacionados ao Covid-19 (resultado negativo)”, diz o post.

No fim de semana, o quadro de Becari chegou a ser preocupante. Segundo o médico João Paulo Maffei, que coordena a equipe que cuida do vereador, embora fisicamente Becari parecesse muito bem, seus exames mostravam que havia grande risco dele ter complicações como uma hemorragia.

Nesta segunda-feira, no entanto, seu quadro já apresentava melhoras e Becari chegou a fazer um vídeo nas redes sociais comentando que seus exames já apresentavam melhoras, mas que seu quadro era preocupante.

“Eu sobrevivi mesmo. A morte bateu na porta e falou ‘vou entrar’ e Deus falou ‘dá mais um tempo’. Se eu tivesse tomado um anti-inflamatório e deitado [antes de ir ao hospital], eu provavelmente teria morrido na madrugada. Se eu tivesse demorado a ir ao hospital, provavelmente teria dado um problema pior”, diz Becari.

No final da noite desta segunda (7), o hospital São Luiz divulgou um boletim médico dizendo que o policial deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para ir para o quarto, mas segue internado para acompanhamento e ainda tomando medicação pela veia.

“Felipe Becari Comenale encontra-se internado no hospital São Luiz unidade Morumbi com quadro clínico estável e melhora progressiva. Hoje, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva. Permanece sob cuidados clínicos, com hidratação além de antibioticoterapia endovenosa por conta da lesão no terceiro dedo da mão direita causada pela picada de cobra”, informou o hospital.

