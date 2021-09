Vereador é preso depois de amarrar e agredir a mulher em MG

O vereador Adva Avelino da Silva, do PSD, foi preso em Serranópolis de Minas, em Minas Gerais. Ele é suspeito de amarrar a mulher em uma árvore para agredi-la. A mulher tem 37 anos e já pediu uma medida protetiva contra o homem.

De acordo com o portal de notícias UOL, o político está sendo investigado por tentativa de homicídio. O caso aconteceu em 23 de setembro, mas a prisão aconteceu ontem. De acordo com a Polícia Civil, o parlamentar fugiu da casa onde as agressões aconteceram.

Ele só foi achado depois, em uma casa afastada da cidade. No mesmo lugar foram encontrados R$ 10.850 em espécie. Esse valor seria usado por ele para continuar a fuga. Em um vídeo feito pelo advogado da vítima, ela conta como foi a agressão.

“Ele pegou a corda e me puxou, passou a corda aqui [diz ela apontando para uma árvore]. Eu falei: ‘Me solta, moço, solta, não me mata, não’. Aí eu consegui puxar a corda, se não tivesse conseguido, teria morrido”, afirmou a mulher.

Segundo o portal O Tempo, o homem teria proibido a mulher de usar o Facebook. “Como ela não obedeceu, ele a amarrou com uma corda em uma pedaço de pau, pelo pescoço, e a arrastou pelo terreno. Isso deixou várias marcas no pescoço e arranhões nas costas da vítima”, afirmou um policial.

