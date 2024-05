Vereador do RS propõe derrubar árvores para evitar deslizamentos; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 13:06 Para compartilhar:

O vereador Sandro Fantinel (PL-RS) afirmou durante uma sessão na Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS), na terça-feira, 14, que vai propor um PL (Projeto de Lei) que visa derrubar árvores nas encostas de estradas para evitar deslizamentos.

De acordo com o parlamentar, o peso das árvores é responsável pelos desastres ambientais que atingem o estado gaúcho. “O que fez cair a barreira foi o peso das árvores. Porque com o solo encharcado, as raízes não seguram mais a árvores com seu peso e ela despenca junto com a terra e faz todos esses desastres que nós vimos aí”, disse.

Fantinel destacou que a proposta da lei é a retirada de “cinco metros para cada lado” da vegetação das principais estradas de Caxias do Sul. “Não me interessa se é mata nativa, não me interessa se é pinheiro. O que é que vale? A vida humana”, acrescentou.

Em seu discurso, o vereador afirmou que o Rio Grande do Sul sofre com os desastres porque “tem muito verde”. Já os outros estados “detonaram suas florestas” e hoje possuem uma massa de ar quente que faz com que a umidade da Amazônia forme um corredor até o estado gaúcho.

O vereador Rafael Bueno (PDT) rebateu Fantinel ao afirmar que o parlamentar estaria “vendo muito vídeo de WhatsApp” e espalhando “mentiras”. “Como que o senhor faz incentivo ao desmatamento?”, questionou.

Sandro Fantinel respondeu ao ressaltar que sua proposta é sobre a retirada de cinco de vegetação das encostas de estradas.

Falas xenofóbicas

Essa não é a primeira vez que o vereador causa polêmica na Câmara dos vereadores de Caxias do Sul (RS). Em março de 2023, Fantinel se referiu à população do Nordeste como “aquela gente lá de cima” e afirmou que os baianos são sujos e só sabem “tocar tambor”.

O parlamentar ainda afirmou que os melhores trabalhadores são os argentinos, pois são “limpos e corretos”. Na sequência, o deputado estadual Leonel Radde informou abriu um boletim de ocorrência contra o vereador.