Vereador do PL ameaça Evandro Leitão, candidato do PT em Fortaleza: ‘Prepara teu caixão’

O vereador Inspetor Alberto (PL) postou em seu Instagram um vídeo em que ameaça de morte o candidato a prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT). As imagens foram veiculadas na noite desta quarta-feira, 24, mas já foram apagadas da conta do político.

Na gravação – feita em evento eleitoral do também prefeiturável André Fernandes (PL) – Alberto aparece utilizando um colete policial e adesivos com o número do partido, enquanto grita: “Leitão, seu filha da p***, você vai para a churrasqueira”. O termo “churrasqueira” seria uma referência à música criada pela campanha de Fernandes, que diz “Só dá Leitão se for na churrasqueira”.

O vereador segue com as ofensas e completa: “Prepara teu caixão, vagabundo”. Após repercussão, o vídeo foi retirado das redes de Alberto, que alegou se tratar de um mal entendido. Evandro Leitão já registrou um boletim de ocorrência e aguarda apuração do caso classificado como ameaça de morte.

Histórico

Não é a primeira vez que Inspetor Alberto tem problemas com a Justiça. Em 2021, o policial civil foi condenado a pagar uma multa por danos morais por ter postado um vídeo atirando em uma foto de Lula.

Evandro Leitão e André Fernandes disputam a prefeitura de Fortaleza após corrida acirrada no primeiro turno. Os candidatos representam respectivamente os partidos de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) e seguem empatados tecnicamente nas atuais pesquisas. O segundo turno das eleições municipais acontece no dia 27 de outubro, quando os votantes vão às urnas decidir a prefeitura de 51 cidades.