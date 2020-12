Vereador de BH sugere arma como presente de Natal

Um vídeo do vereador Nikolas Ferreira, o segundo mais votado de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nas últimas eleições, tem repercutido nas redes sociais. Na gravação, o parlamentar aparece segurando um fuzil.

Na filmagem, Nikolas sugere o armamento como presente de natal e ressaltou o apoio do presidente Jair Bolsonaro em facilitar a importação de armas. “Graças ao governo Bolsonaro você pode receber esse presentinho”, afirmou o membro do PRTB.

No vídeo, o vereador ainda fala que o fuzil está devidamente registrado e em dia com a documentação. “Tudo certinha, registrada. Isso daqui [o fuzil] não veio da favela, nem nada, está registrado com documento certinho. Isso daqui é o que o governo Bolsonaro está por nós. A única coisa que para um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma”, afirma ele.

Nas redes sociais, Nikolas foi criticado e realizou uma nova postagem, afirmando que, se o fuzil estivesse sendo exibido em um baile funk, a “lacrolândia”, como ele classificou os críticos, poderia até chamá-lo de vítima da sociedade. Na sequência, o parlamentar publicou uma foto de uma arma ao lado de uma camiseta com a estampa do rosto de Jair Bolsonaro e escreveu na legenda: “durmam bem, lacrosfera”.

