Vereador de BH é preso por suspeita de envolvimento em morte de parlamentar

O vereador Ronaldo Batista (PSC), de Belo Horizonte (MG), foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quinta-feira (15). O parlamentar é suspeito de envolvimento na morte do vereador Hamilton Dias de Moura, de Funilândia (MG), assassinado em julho deste ano na capital mineira. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com os investigadores, o homicídio pode ter ligação com disputa sindical. Moura era presidente do Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte e Região (SIMECLODIF).

Procurado pela reportagem do O Tempo, a defesa do vereador informou que foi surpreendida com o mandado de prisão. Conforme o advogado do parlamentar, Humberto Martins, ele vai até o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para colher mais informações.

Em agosto, o gabinete de Ronaldo Batista já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão. À época, por meio de nota também ao jornal O Tempo, a assessoria do vereador informou que ele não era o alvo principal da investigação e que as buscas “não causavam nenhum receio ao parlamentar”.

