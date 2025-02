Vereador acusa escola de racismo ao dividir alunos no interior de SC

O vereador Teodoro Adão (MDB), de São João Batista (SC), acusou uma escola municipal de racismo na divisão de alunos nas salas. A prefeitura nega qualquer discriminação racial e aponta a pouca quantidade de negros na escola.

Nas redes sociais, Adão publicou um vídeo em que aponta uma divisão entre brancos e negros nas salas de aula. De acordo com o parlamentar, a ação é um “absurdo” e um “tapa na cara”.

“Quando cheguei lá, vi todas as crianças branquinhas, de olho verde, de um lado, e os negrinhos do outro. Eu falo ‘negrinhos’ porque sou negro e não tenho vergonha da minha raça. Mas isso aí é um absurdo”, declarou.

“Isso é o que mais me dói. Tem pai me ligando dizendo que agora o filho chora e não pode mais ter a companhia do responsável nos primeiros minutos”, concluiu, ao citar uma suposta proibição aos pais.

Em nota, a Prefeitura de São João Batista negou discriminação racial. Para exemplificar, o Executivo apontou que há 16 alunos em uma sala, sendo 15 brancos e um negro. Em outra, há 15 alunos, sendo dez brancos, dois negros, dois pardos e um sem autodeclaração.

“A unidade possui apenas duas salas, organizadas de acordo com os turnos e níveis de ensino. Os alunos da Pré-Escola II já frequentavam o educandário no ano anterior, enquanto os da Pré-Escola I ingressaram agora”, afirma a nota.

A Prefeitura ressaltou que os pais também não procuraram a unidade para denunciar casos de racismo. A Secretaria de Educação destacou que os pais foram consultados sobre a troca de turmas, mas as sugestões foram negadas.