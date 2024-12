Verdes e Esquerda prometem barrar acordo com Mercosul na UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 6 DEZ (ANSA) – Partidos ambientalistas e de esquerda prometeram batalhar para barrar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia no Europarlamento, cuja aprovação é uma das exigências para a entrada em vigor do tratado.

“Esse início de uma nova história pode ser bastante breve”, ironizou o copresidente do grupo Verdes, Bas Eickhout. “A Comissão Europeia [poder Executivo da UE e negociadora do acordo] se esquece do Parlamento, onde não será fácil alcançar a maioria”, acrescentou.

Em um comunicado, o grupo A Esquerda fez coro aos Verdes e disse que o tratado é um “golpe devastador para os pequenos agricultores europeus, os padrões de saúde pública e os compromissos climáticos da UE”.

“Condenamos firmemente esse acordo, que põe os lucros de multinacionais acima dos interesses das pessoas e do planeta”, acrescenta a nota. Juntos, os dois grupos têm 99 votos no Parlamento Europeu, de um total de 720.

Já o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita e dono de uma bancada com 188 eurodeputados, afirmou que a conclusão do acordo é um “marco histórico para reforçar os laços entre duas regiões que compartilham valores e ambições”. “Precisamos ratificá-lo rapidamente”, destacou Jorgen Warborn, porta-voz do PP para comércio internacional. (ANSA).