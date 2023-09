Verde Agritech recebe aval da ANTT para construção de ramal ferroviário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 8:35 Compartilhe

São Paulo, 13 – A Verde Agritech informou ter recebido autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da Infraestrutura para construir um ramal ferroviário no interior de Minas Gerais. A linha férrea será usada para escoar até 50 milhões de toneladas por ano de fertilizantes potássicos.

“O projeto prevê um traçado entre as instalações da empresa, em São Gotardo e Matutina, até a cidade de Ibiá, no Triângulo Mineiro”, disse em nota. Segundo a empresa, o ramal ficará interligado a uma rede ferroviária que conecta sete estados e o Distrito Federal, que tem parte administrada pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). “As ferrovias FCA são a principal rota entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil”, destaca trecho do comunicado.

A Verde Agritech também cita a importância do projeto para garantir aos agricultores brasileiros acesso ao potássio. A construção do ramal ferroviário por empresas é prevista em uma medida provisória de agosto de 2021, por meio do Programa de Autorização Ferroviária (Pro Trilhos), explica.

“As minas da Verde possuem o maior depósito de potássio identificado no Brasil, com recursos de 3,32 bilhões de toneladas, em conformidade com a norma NI 43-101”, disse o fundador e CEO da Verde Agritech, Cristiano Veloso, em comunicado ao mercado. “Isso representa outro marco importante nos objetivos da Verde: reduzir a dependência brasileira pelo potássio importado e expandir a capacidade da Verde de capturar anualmente até 6 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2), contribuindo assim para a mitigação das mudanças climáticas”.

A empresa diz ter apresentado o projeto à ANTT em dezembro de 2022. “A Verde Agritech tem hoje duas plantas em operação, com capacidade de produzir anualmente até três milhões de toneladas de fertilizantes. No ano passado, anunciou investimentos de R$ 275 milhões para a construção da terceira planta, elevando a capacidade de produção para 13 milhões de toneladas ao ano.”

