Verde Agritech investirá R$ 275 milhões para construir unidade de potássio

São Paulo, 17 – A Verde Agritech anunciou nesta segunda-feira, 16, investimento de R$ 275 milhões na construção, a partir de 2023, da terceira unidade de produção de potássio sem cloro no Brasil. “Com a nova planta, a companhia terá, em 2024, condições de produzir até 16,4% da demanda nacional por potássio. O projeto contempla outras fases de investimento, podendo chegar a 60% de todo potássio que o Brasil necessita”, disse em nota. A companhia produz potássio em São Gotardo e Matutina, interior de Minas Gerais.

“Espera-se que o capex da Planta 3 seja coberto pelo fluxo de caixa acumulado gerado pelas vendas até o segundo trimestre de 2023, sem necessidade de financiamento de capital ou dívida”, disse a empresa sobre a origem do recurso usado para construir a terceira unidade de produção. A Verde Agritech lembra que hoje mais de 96% do cloreto de potássio (KCL) usado nas lavouras brasileiras vêm do exterior, principalmente Canadá, Rússia e Belarus.