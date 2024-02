Verdades e mentiras do filme Ferrari; contém spoiler

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/02/2024 - 21:48 Para compartilhar:

Na Ferrari de Michael Mann , Adam Driver assume o papel de Enzo Ferrari, o ex-piloto de corrida e fundador de uma das empresas automobilísticas mais reconhecidas do mundo. O filme é coestrelado por Penélope Cruz , Shailene Woodley e Patrick Dempsey.

Baseado no livro de Brock Yates de 1991, Enzo Ferrari: The Man and the Machine , o filme explora um momento particularmente tumultuado na vida do fundador, enquanto ele enfrenta tragédias pessoais e profissionais. Aqui está o que você precisa saber sobre a verdadeira história por trás do último filme de Adam Driver, Ferrari.

Enzo Ferrari falava inglês?

Não. Uma ficcionalização óbvia no filme é o fato de Adam Driver falar inglês com sotaque italiano. O verdadeiro Enzo Ferrari falava italiano e um pouco de francês. É discutível se ele entendia alguma coisa de inglês, mas certamente não o falava. Adam Driver falou anteriormente com sotaque italiano na House of Gucci de Ridley Scott .

Enzo Ferrari era grosseiro?

Sim, e uma verificação de fatos revela que ele foi ainda mais ofensivo do que o filme retrata. No livro de Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man and the Machine , ele escreve que Enzo era conhecido por ser rude em jantares, fazendo coisas como arrotar alto e coçar a virilha. O diretor Michael Mann optou por apresentar um Enzo Ferrari mais refinado, optando por não incluir seus hábitos menos saborosos que poderiam desanimar o público.

Enzo Ferrari teve vários casos?

Embora o filme se concentre principalmente em sua esposa Laura (Penélope Cruz) e em sua amante, Lina Lardi (Shailene Woodley), o verdadeiro Enzo Ferrari teve muitos casos e era obcecado por sexo. De acordo com Enzo Ferrari: The Man and the Machine , livro de 1991 no qual o filme é baseado, Enzo passou a ver seu casamento com Laura como nada mais do que um acordo legal e se casou porque achou que isso ajudaria sua imagem quando isso acontecesse. veio para sua carreira. Um artigo da TIME afirma que ele disse ao gerente de corridas e associado pessoal Romolo Tavoni que “um homem deve sempre ter duas esposas”.

Suas atividades extraconjugais não se limitaram de forma alguma à amante Lina Lardi. Ele teve uma infinidade de casos, muitas vezes namorando uma variedade de “mulheres chamativas e muitas vezes inúteis”, às vezes até três de cada vez. Em 1961, ele escreveu: “Estou convencido de que quando um homem diz a uma mulher que a ama, ele apenas quer dizer que a deseja e que o único amor perfeito neste mundo é o de um pai por seu filho”.

Enzo Ferrari manteve em segredo a existência do filho Piero Lardi?

Para a maior parte sim. É verdade que ele manteve Piero, seu filho com a amante Lina Lardi, em segredo de sua esposa Laura, contando apenas a um punhado de confidentes. O biógrafo Brock Yates escreve que Laura descobriu Piero “em algum momento no final dos anos 1950”. Em um vídeo de verificação de fatos da Ferrari postado pela própria empresa, o verdadeiro Piero Ferrari disse que, como no filme, Laura descobriu a verdade em 1957. Como o filme mostra, Enzo realmente fez visitas secretas para ver Piero, que nasceu em 1957. 22 de maio de 1945. Certa vez, ele levou Piero para visitar o túmulo de seu meio-irmão Dino.

Laura Ferrari alguma vez apontou uma arma para o marido e atirou?

Na cena de abertura do filme, Laura Ferrari (Penélope Cruz) fica furiosa com o marido a ponto de apontar uma pistola para ele e atirar em sua direção. É bastante claro que ela erra intencionalmente e bate na parede atrás dele. Ainda assim, é uma cena que deixou muitos espectadores se perguntando se isso aconteceu na vida real. Não há nenhuma evidência de que esse incidente realmente aconteceu. Em vez disso, é a interpretação ficcional dos cineastas sobre como Laura poderia ter reagido à traição do marido.

Enzo Ferrari se recusou a reconhecer o filho que teve com a amante Lina Lardi por causa de uma promessa que fez à esposa Laura?

Não exatamente. Em uma cena comovente, o filme retrata Laura Ferrari (Penélope Cruz) pedindo ao marido que só reconheça seu filho ilegítimo Piero depois de sua morte. Ela tolerara os casos dele, mas não suportaria o constrangimento de ele ter uma segunda família. Laura não foi a única razão pela qual Enzo não reconheceu Piero até depois da morte de Laura em 1978. As rígidas leis de divórcio da Itália o impediram de fazê-lo. Após o falecimento de Laura, Enzo adotou oficialmente Piero, que passou a usar o nome de Piero Lardi Ferrari. Ele trabalhou na empresa e atualmente é seu vice-presidente bilionário.

Laura Ferrari dificultou a vida dos funcionários da fábrica da Ferrari?

Sim. Após a morte de Dino Ferrari em 1956, Laura envolveu-se muito mais com os negócios em Modena e dificultou a vida dos funcionários da Ferrari. Segundo Brock Yates, autor de Enzo Ferrari: O Homem e a Máquina , as coisas ficavam particularmente tensas sempre que Laura via Piero Lardi, filho de Enzo com a amante Lina Lardi, na fábrica. Laura podia ser ouvida gritando “Bastardo!” para Piero.

Quanto ao marido Enzo, ele lidou com a morte de Dino tornando-se ainda mais desapegado emocionalmente e se jogando no lado das corridas do negócio. Ele demonstrou pouca emoção em relação aos seus pilotos e ficou hiperconcentrado na vitória. “Ele realmente não se importava com os pilotos”, disse John Nikas, fundador do British Sports Car Hall of Fame, à TIME . Seu desrespeito pelos motoristas é transmitido no final do filme, após o acidente fatal da Ferrari na Mille Miglia. Porém, segundo seu filho Piero, isso não é exato. Qualquer insensibilidade que seu pai possa ter tido é significativamente exagerada no filme. Ele disse que seu pai não era o homem frio que o filme faz parecer.

A Maserati foi a favorita para vencer a Mille Miglia?

Sim. Os novos modelos de 4,5 litros da Maserati eram os carros esportivos mais rápidos do mundo na época. Dois estariam na corrida, um pilotado pelo campeão britânico Stirling Moss e o outro pelo melhor piloto da França, Jean Behra. No entanto, Behra danificou irreparavelmente um dos 4,5s em um treino. Já Stirling Moss perdeu os freios na primeira curva além da cidade de Brescia. Ele evitou uma catástrofe forçando o carro a reduzir a marcha, o que desacelerou seu Maserati até uma eventual parada pouco antes de colidir com os espectadores no cemitério de Rezzato. Com Moss fora da corrida, a Ferrari se tornou a favorita. Oito dos primeiros dez carros a cruzar a linha de chegada eram Ferraris.

Quão precisos são os carros do filme Ferrari?

Os cineastas não mediram esforços para apresentar carros com aparência precisa. Embora alguns dos carros sejam reais, os que são mais dirigidos no filme são recriações feitas por meio de varreduras a laser das carrocerias de carros reais. Algumas das recriações incluem o Maserati 450S, Ferrari 315 S e Ferrari 355 S. As carrocerias meticulosamente recriadas foram colocadas em chassis Caterham 620 com quatro motores em linha superalimentados. “Para as Mille Miglia construímos sete deles e o resto eram carros reais que alugamos”, disse o coordenador de dublês Robert Nagle à Autoweek .

Complementando os carros precisos está o fato de o filme ter sido rodado na Itália, em algumas locações reais. O mesmo não pode ser dito de outros filmes de corrida recentes, como Ford v Ferrari , que usou Fontana, Califórnia, como substituto de Le Mans.

Piero Lardi pediu um autógrafo a Alfonso de Portago?

“Não, isso é um pouco de licença poética no filme”, disse Piero ao Ferrari.com, “porque naquela época as pessoas não pediam autógrafos.

Enzo Ferrari e Alfonso de Portago se conheceram pouco antes da corrida Mille Miglia?

Não. Na vida real, Enzo e Alfonso de Portago se conheceram no ano anterior. “De Portago já havia começado a trabalhar com a Ferrari naquela época”, diz o filho Piero Ferrari sobre a representação do filme de seu pai conhecendo De Portago pouco antes da corrida. “[De Portago] era um nobre espanhol que levou uma vida, digamos, de espírito muito, muito livre. Então ele dirigiu inteiramente por paixão.” De acordo com a Autoweek , De Portago ingressou na equipe Ferrari em 1953, pilotando carros esportivos e inscritos em Grandes Prêmios.

Piero Taruffi, da Ferrari, venceu a Mille Miglia?

Sim. A história real confirma que Piero Taruffi, de 50 anos, interpretado por Patrick Dempsey no filme, saiu da semi-aposentadoria e venceu a corrida de 1.600 milhas pela Ferrari. Conhecido como a “velha raposa”, o grisalho Taruffi conhecia as estradas da montanha melhor do que qualquer outro piloto, mas já havia falhado nas Mille Miglia inúmeras vezes antes. De acordo com a Sports Illustrated , ele venceu a corrida dirigindo uma Ferrari de 4,2 litros e teve velocidade média de 94,78 mph. Em segundo e terceiro lugar ficaram as Ferraris dirigidas pelo piloto alemão Conde Wolfgang von Trips e pelo piloto belga Olivier Gendebien, respectivamente. Os três homens esperaram que o também piloto da Ferrari, Alfonso de Portago, chegasse e ocupasse o quarto lugar. No entanto, De Portago nunca apareceu e logo saberiam de seu trágico destino.





Quantas pessoas morreram no acidente da Mille Miglia?

Alfonso “Fon” de Portago, de 28 anos, estava a caminho do quarto lugar na Mille Miglia. No entanto, faltando apenas 50 km para percorrer, ele estourou um pneu a uma velocidade estimada de 240km/h. De acordo com a Sports Illustrated, sua Ferrari de 3,8 litros desviou violentamente e sua cauda bateu em um meio-fio do lado esquerdo da estrada. O carro catapultou a primeira fila de espectadores e atingiu um grupo de espectadores mais cautelosos que haviam permanecido a uma distância mais segura.

O Motorsport Memorial observa que o carro bateu em um poste de luz antes de saltar para o outro lado da estrada e acabar de cabeça para baixo em uma vala. De Portago e o americano Edmund Nelson, de 40 anos, seu navegador, morreram instantaneamente. Além disso, nove espectadores foram mortos, cinco dos quais eram crianças, elevando o número de mortos para 11. Muitos outros ficaram feridos, alguns gravemente. É possível que outras pessoas tenham morrido devido aos ferimentos mais tarde, enquanto estavam no hospital.

O acidente de Alfonso de Portago não foi o único acidente mortal na Mille Miglia de 1957. O piloto amador holandês Josef Gottgens sofreu ferimentos fatais ao bater em uma árvore ao dirigir um Triumph TR3 em estradas molhadas em Florença. Um policial motociclista também foi morto, elevando para 13 o número total de mortos na corrida daquele ano, o pior de sua caótica história. Os carros tornaram-se rápidos demais para as estradas estreitas e a morte tornou-se muito comum (seis morreram no ano anterior). Dado que o governo já se tinha oposto à realização da corrida nesse ano, não é difícil compreender porque é que a Mille Miglia foi proibida.

Ganhar a Mille Miglia ajudou a tirar a Ferrari do buraco financeiro?

O filme baseia-se na ideia de que se a Ferrari não vencer a Mille Miglia e vender mais carros de rua, ela fechará o mercado. Luca Dal Monte, autor de Enzo Ferrari: Poder, Política e a Construção de um Império Automotivo , sem dúvida a fonte definitiva sobre o fundador da Ferrari, diz que a premissa é “totalmente imprecisa”. Ele disse à Autoweek que na verdade era a Maserati que estava em uma situação financeira terrível em 1957, e não a Ferrari. Ele também destacou que a Mille Miglia, embora importante, fazia parte de uma série de campeonatos maior. Na verdade, a Ferrari havia vencido o Campeonato Mundial de Fórmula 1 no ano anterior. A empresa estava vendendo mais carros do que nunca, produzindo mais de 100 carros por ano e vendendo-os em todo o mundo. Apesar de ter sido um momento difícil na vida pessoal de Enzo Ferrari, tendo perdido o filho Dino no ano anterior, não foi um momento particularmente difícil para a empresa.

Enzo Ferrari foi acusado de homicídio culposo pelo acidente da Mille Miglia?

Sim. De acordo com a história verídica da Ferrari , o governo italiano acusou Enzo Ferrari e o fabricante de pneus Englebert de homicídio culposo, alegando que o carro de Alfonso de Portago não tinha pneus adequados para o percurso Mille Miglia. Eles citaram esse como o motivo do pneu estourar, o que resultou em 11 mortes, cinco das quais eram crianças. Enzo lutou contra os tribunais italianos durante vários anos, uma luta que fica de fora do filme. Ele acabou sendo absolvido da acusação em 1961. Apesar da tragédia e do impacto que teve sobre Enzo e os demais da empresa, a Mille Miglia ainda era vista como uma vitória para a Ferrari.

Enzo Ferrari acreditava em vencer a qualquer custo?

Não, pelo menos não segundo seu filho Piero, que diz que o filme interpreta mal esse aspecto de seu pai. “Não, ele não era assim”, disse Piero sobre a representação do filme. “Ele queria vencer. Esse sempre foi o objetivo em qualquer um dos desafios que ele se propôs. Mas ele não queria vencer a qualquer custo, especialmente não colocando em risco a vida dos pilotos.”

Piero diz que depois de acidentes como o da Mille Miglia de 1957, bem como a morte de Lorenzo Bandini em 1967, seu pai voltava para casa e dizia: “’Chega, não podemos continuar assim, temos que parar.’ Então, na segunda-feira, ele chegava ao escritório, olhava para seus trabalhadores, seus técnicos, e dizia: “Então, o que fazemos agora? Temos que seguir em frente, temos que garantir que esses acidentes não aconteçam”. .’ E foi assim que ele encontrou coragem para continuar.”

O verdadeiro Enzo não era o bastardo sem emoção que vemos no filme. Ele tinha muitos amigos, conseguia conversar e até ser charmoso. Afinal, você não constrói um império como a Ferrari isolando-se e não se dando bem com os outros.

Enzo Ferrari vendeu sua empresa?

No filme, a Ferrari não está produzindo carros suficientes para que Enzo cubra os custos de ter também uma equipe de corrida. Seu contador disse a ele que a Ferrari deve vencer a Mille Miglia para se manter à tona. Caso contrário, ele terá que vender a empresa. Como afirmado anteriormente, a Ferrari não estava tão mal financeiramente em 1957 como o filme mostra que a empresa está. Na vida real, Enzo só vendeu 50% da empresa para a Fiat dez anos depois.

O filho de Enzo, Piero Ferrari, aprova o filme de Michael Mann?

Para a maior parte sim. Piero disse ao Los Angeles Times que o que se desenrola no filme é “realmente o que aconteceu”. Ele ficou particularmente impressionado com a forma como o filme captura a determinação inabalável de seu pai para ter sucesso, comentando: “Meu pai era uma pessoa que estava sempre olhando para frente, seguindo em frente, nunca voltando atrás.”

