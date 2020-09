Verdadeiro Lobo de Wall Street vai dar curso de vendas no Brasil Treinamento acontecerá no dia 30 de setembro, em Gramado (RS)

Exclusivo no Brasil, o treinamento em vendas com Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) acontece em apenas duas semanas. No dia 30 de setembro, Belfort vem a Gramado/RS para dar um curso presencial, com duração de três horas. O investimento para participar do treinamento é de R$ 6 mil.

Serão cerca de 100 participantes na imersão em vendas com Belfort, cuja história foi eternizada no cinema por Leonardo DiCaprio, no filme O Lobo de Wall Street (2013) – dirigido por Martin Scorsese. O treinamento terá tradução simultânea e incluirá certificado assinado pelo ex-corretor da Bolsa de Valores norte-americana. A ideia é reunir executivos de grandes corporações e empreendedores que estejam interessados em aperfeiçoar técnicas de venda e persuasão.

Ao longo do curso, serão abordados temas como: conquistar clientes em quatro segundos; tom de voz e linguagem corporal como fatores importantes para negociações; como ganhar a confiança de clientes em três aspectos fundamentais; compreender o contexto de cada venda; e como usar objeções como oportunidades pelo método de vendas em linha reta.

“O nome de Belfort contribui para a nossa meta de internacionalizar cada vez mais a Gramado Summit. Afinal, trazer o maior vendedor da história para palestrar em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul nos coloca como vitrine em termos de inovação”, explica o CEO do evento, Marcus Rossi

