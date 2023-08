Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 22 AGO (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou nesta terça-feira (22) a morte do cantor e compositor Salvatore “Toto” Cutugno, um dos símbolos no exterior com a canção “L’Italiano”.

“Tchau a Toto Cutugno, um verdadeiro italiano”, escreveu a premiê em uma publicação no Twitter, junto com uma foto do cantor. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias