Verba dos direitos de transmissão aumenta a pressão pela volta do Paranaense DAZN ainda não quitou toda a verba referente ao torneio e avisou que só paga quando a competição recomeçar

O drama sobre o retorno do Campeonato Paranaense continua a todo vapor nos bastidores do futebol local. Se os clubes tentam um acordo com o governo, eles também demonstram a preocupação com os direitos de transmissão, que estão ligados ao DAZN.

Assim que assinaram contrato com a empresa, cada time iria receber R$ 370 mil pelos jogos, mas como a interrupção ainda falta R$ 100 mil para serem quitados por clube, segundo o site Tribuna do Paraná.

Pelo lado do DAZN, a empresa já afirmou aos clubes que só vai pagar o valor restante assim que os jogos forem retomados. Além disso, para evitar o prejuízo, o serviço de streaming quer a volta da competição para cumprir o contrato.

Inicialmente, o torneio seria retomado no próximo dia 15, mas essa possibilidade está descartada. Sendo assim, os dirigentes esperam que até o dia 19 de julho os jogos recomecem.

O maior temor é que a competição fique encavalada junto ao Campeonato Brasileiro, que está marcado para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.

Calendário

Com a Fase de Classificação encerrada, restam apenas oito times no torneio para a disputa do mata-mata. Ou seja, Federação Paranaense e clubes precisam disponibilizar mais seis datas.

