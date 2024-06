Verão no inverno: Descubra a Ilha do Araújo de Paraty em julho

Flavia Vitorino 28/06/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Não é verdade que areia e mar só têm graça sob um sol inclemente e temperaturas tropicais. Mas, claro, temos estereótipos sazonais e é quase que previsível uma escapada para um turismo montanhoso com suas convenções de lareiras e cabanas de madeira. Mas quem disse que não dá pra tomar um vinho e curtir o litoral em Julho?

Talvez a ideia de visitar o mar durante o inverno seja contra-intuitiva para quem espera calor e agitação. Porém falha nossa em reconhecer o charme das praias nesta estação, um dos segredos mais bem guardados do turismo no Brasil.

Descobrir joias litorâneas em sua estação mais tranquila é sim uma experiência singular. Durante o dia a beleza das águas cristalinas que nesta época atinge seu ápice, um espetáculo de vida marinha em uma variedade de peixes tropicais, corais e tartarugas marinhas, além de um clima perfeito para longas caminhadas na Mata Atlântica. E à noite, lareira e vinho, por que não?

A ilha

Paraty por si só já é um lugar deslumbrante. Um destino que mescla história, cultura e natureza de forma magistral. Suas ruas de pedras remontam ao século XVIII, criando um cenário encantador junto a Mata Atlântica e um mar de águas esverdeadas.

A aproximadamente nove quilômetros dali, entre as várias ilhas que circundam a cidade, está a Ilha do Araújo, a segunda maior ilha da região, acessível por barco em uma curta viagem de no máximo 20 minutos, e um refúgio escondido para tranquilidade que o “verão de inverno” pode oferecer.

Com uma área de cerca de 2,5 quilômetros quadrados, a Ilha do Araújo fica dentro dos limites da Apa do Cairuçu, a qual é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (IcmBio). Este território abriga vasta riqueza cultural e natural, onde vivem diversas famílias caiçaras que protegem este patrimônio. É lá que acontece anualmente o tradicional Festival do Camarão, uma celebração do final do defeso do camarão, e reúne centenas de pessoas.

Além da cultura caiçara preservada, é coberta por Mata Atlântica preservada, proporcionando um habitat rico para diversas espécies de fauna e flora, perfeita para longas caminhadas, afinal, alcançar o outro lado da Ilha e descobrir uma paisagem diferente leva apenas uma hora. As águas calmas são ideais para a prática de stand-up paddle e caiaque.

A experiência mais envolvente de lá, sem dúvida, é se hospedar em casas de locação por temporada, que oferecem privacidade e liberdade incomparáveis.

As casas e acomodações privativas da Paraty Marin se destacam na ilha pela beleza e luxo da simplicidade com serviços de hotel-boutique, caso a opção seja não cozinhar ou não levar seus próprios drinks. São perfeitas para famílias com crianças, com a pequena praia de águas super calmas. Ela oferece casas para formatos e quantidades diferentes de grupos, com duas até quatro suítes por casa.

A casa o Cais por exemplo, tem uma piscina que fica a beira a mar, muito bem conectada com uma charmosa área de churrasco e também com a sede, que oferece café da manhã até tarde, além do restaurante com pratos típicos caiçaras, como a moqueca de peixe com temperos locais. É possível também alugar quartos individuais das casas para casais que viajam sozinhos e precisam apenas de uma suíte.

Longe dos clichês, o inverno na ilha revela uma beleza natural intocada e uma bela oportunidade de vivenciar o litoral em sua forma mais autêntica e serena, tipo uma escapada inesquecível perto de São Paulo e do Rio de Janeiro que combina charme, tranquilidade e a exclusividade tão sonhada das altas temporadas de verão.