Verão de 2023 foi o mais quente já registrado no Japão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2023 - 6:07 Compartilhe

O verão japonês este ano foi o mais quente desde que o país começou a registrar as temperaturas em 1898, anunciou nesta sexta-feira (1) a agência meteorológica da história.

“No verão (hemisfério norte, junho-agosto) de 2023, a temperatura média no Japão foi consideravelmente maior no norte, leste e oeste do Japão. As temperaturas médias no Japão foram as mais elevadas para um verão desde 1898”, afirmou a agência.

“A anomalia de temperatura média no Japão, baseada nas observações em 15 localidades, foi de +1,76 grau Celsius, o que excede amplamente a de 2010 (+1,08 grau Celsius), que era a mais elevada desde o início das estatísticas em 1898 e a mais alta para o verão”, destacou a agência meteorológica em um comunicado.

“O ar quente ocupou o norte do Japão e o ar quente fluiu do sul, o que resultou em temperaturas médias de verão consideravelmente mais elevadas no norte, leste e oeste do Japão”, acrescentou.

tmo/stu/aha/mar/es/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias