Veracel atinge produção de 20 milhões de t de celulose em 2023, dois anos antes do previsto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 16:45 Para compartilhar:

A Veracel anunciou que atingiu a produção de 20 milhões de toneladas de celulose em 2023, alcançando a meta de produção prevista para 2025. Segundo a empresa, que detém ativos na Bahia e atua na oferta de celulose a partir da fibra de eucalipto, o alcance do patamar reflete a estratégia bem-sucedida de antecipar investimentos e apostar em tecnologia ao longo dos anos.

“A verdadeira realização é saber que alcançamos a marca de 20 milhões de toneladas de celulose produzidas entregando não apenas um produto de qualidade aos nossos acionistas e ao mercado, mas também construindo uma jornada de pioneirismo, competitividade, respeito ao meio ambiente e às pessoas”, afirmou o diretor de Operações Industriais da Veracel, Ari Medeiros.

A Veracel é uma empresa controlada pelas produtoras de celulose Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, cada uma com 50% das ações.

Inaugurada em 2005, a Veracel tinha capacidade anual para produzir 900 mil toneladas e a expectativa de atualização tecnológica da empresa, caso seguisse os padrões de mercado, estaria prevista dentro de um intervalo de 10 anos de operação.

No entanto, a empresa optou por antecipar os investimentos e, em 2011, realizou o seu processo de expansão e melhoria da caldeira de recuperação da fábrica, equipamento responsável pela geração de energia renovável e recuperação de químicos, além da redução de poluentes. A iniciativa impulsionou a produção da fábrica para 1,1 milhão de toneladas de celulose ao ano, de forma consistente e estável já a partir de 2012.

“O conceito do projeto da fábrica era de que somente em 2017 estaríamos prontos para produzir 1,100 milhão de toneladas de celulose ao ano. No entanto, a Veracel demonstrou agilidade em acompanhar as tendências tecnológicas e investiu rapidamente, antecipando em quase 10 anos o aumento de nossa capacidade produtiva e nos permitindo chegar ao marco de 20 milhões de celulose produzidas dois anos antes do previsto”, afirmou Medeiros.

A empresa continuou a apostar em tecnologia ao longo dos anos, além de otimizar processos e reforçar a segurança e a gestão de pessoas. Somente em 2023, foram investidos R$ 100 milhões em melhorias, novas tecnologias e atualizações na fábrica.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias