Vera Viel revela ‘momento sobrenatural’ durante cirurgia para retirar tumor

Vera Viel, de 49 anos de idade, compartilhou com seus seguidores do Instagram, na segunda-feira, 14, um ‘momento sobrenatural’ que viveu durante a cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, na coxa esquerda, à qual ela foi submetida na sexta-feira, 11.

“Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia à cirurgia, minha vida mudou completamente e eu estou aqui para agradecer primeiro a Deus e depois às milhares de mensagens e orações. O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia”, iniciou a esposa de Rodrigo Faro.

“Ele pediu para eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor. Ali, naquele momento, não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento”, completou.

“Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural. Disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o era mais precioso para ele era a família, por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida”, destacou.

A modelo, apresentadora e influenciadora ainda falou sobre a expectativa de ter alta hospitalar e voltar para casa.

“Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha. A cirurgia foi um sucesso. Obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos fé, nós somos curados de qualquer enfermidade. A fé cura”, encerrou.

No sábado, 12, um dia após a cirurgia, Vera completou 49 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, com presença das três filhas do casal, Clara, Maria e Helena, bolo e balões.

No domingo, 13, Vera deixou a unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e foi para o quarto. “A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensiva e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências”, dizia boletim médico.