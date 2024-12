Vera Viel mostra cicatriz pós-cirurgia e relata sofrimento em radioterapia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 14:22 Para compartilhar:

Vera Viel, de 49 anos, relatou em suas redes sociais, neste domingo, 15, as reações da radioterapia a qual se submete desde a retirada de um tumor na perna. A apresentadora foi diagnosticada, há dois meses, com um Sarcoma Sinovial, câncer raro que estava localizado em sua coxa.

Na publicação, a esposa de Rodrigo Faro, 50 anos, mostra sua cicatriz e conta mais sobre o tratamento.

“Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir. Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma”, escreveu na legenda.

“Faltam sete sessões de radioterapia para terminar , de ontem para hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido, mas a vitória será grande, em nome de Jesus”, finalizou, relatando o que tem sentido com a radioterapia.

Em setembro, Vera Viel sentiu um nódulo na perna e recebeu o diagnóstico de câncer. No dia 11 de outubro, véspera de seu aniversário, ela passou por uma cirurgia de seis horas para a retirada do tumor.

Exatamente um mês após ser operada, Vera começou as sessões de radioterapia na perna. A esposa de Faro contou que o tratamento dura poucos minutos, mas disse ter sentido alguns efeitos colaterais leves.