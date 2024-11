Vera Viel faz balanço de mês decisivo após retirada de tumor: ‘Avassalador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2024 - 9:08 Para compartilhar:

Vera Viel, de 49 anos, usou o seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 1º, para fazer um balanço do mês de outubro, marcado pelo diagnóstico de um sarcoma sinovial descoberto em sua coxa esquerda.

Nascida no dia 12 de outubro de 1975, a esposa de Rodrigo Faro, de 51 anos, soube do raro tumor bem próximo de seu aniversário, então contou com o apoio da família e de amigos para transformar o momento conturbado do tratamento em algo inspirador.

Ela recebeu visitas do marido e das filhas, Clara, Maria e Helena, ganhou bolo de aniversário, celebrou as pequenas conquistas pós-cirurgia, como andar de muletas e fazer atividade física.

“O mês de outubro se foi e deixou uma nova vida pra mim, foi avassalador e eu aprendi tantas coisas, ganhei o maior presente de todos no meu aniversário que foi estar com Jesus. Quero agradecer meu marido por estar sempre ao meu lado, minhas filhas e todas as milhares de pessoas que oraram por mim”, agradeceu.

Essa não foi a primeira despedida de Vera ao mês. Na quinta-feira, 31, a modelo e apresentadora já tinha dado adeus a outubro e falado um pouco mais do mês intenso que teve.

“Hoje termina o mês de outubro, o mês do meu aniversário, e este ano foi diferente. Tenho agora duas datas para comemorar. Dias 11 e 12 de outubro, eu renasci depois da descoberta do câncer e fui curada um dia antes do meu aniversário, durante a cirurgia, pois estive nos braços de Deus”, começou Vera.

“Ele foi perfeito, em cada detalhe, não vou cansar de contar o que vivi, quero ser testemunho de sem Ele não somos nada, que a fé cura”, finalizou.

