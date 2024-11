Vera Viel fala sobre ‘alta’ das muletas após cirurgia para remover tumor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Vera Viel, 49 anos, atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde em meio a tratamento de um câncer na perna esquerda. A esposa de Rodrigo Faro, 51 anos, publicou Stories em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 18, contando como vem sendo as sessões de radioterapia que vem fazendo, como parte do processo, e aproveitou para falar sobre a possibilidade de andar sem muletas em breve.

“Já fiz a radioterapia, foi a sexta sessão. Já estou em casa e vou fazer fisioterapia, agora. Tem muita gente me perguntando por que ainda uso as muletas. Eu uso porque não posso forçar a perna esquerda, que foi operada. Tenho que compensar o peso enquanto estou caminhando, então as muletas ajudam muito”, iniciou.

A apresentadora contou sobre a expectativa de normalização da rotina.

“Acho que essa semana vai ser a última. Já tem um mês e duas semanas que estou usando, e se Deus quiser essa semana já vou ser liberada das muletas. Uso também direto as meias de compressão, porque a perna pode inchar muito se eu ficar sem, e tem o risco de ter trombose. Então tem que ter esse cuidado, faz parte do tratamento”, explicou.

Vera Viel começou a radioterapia no dia 11 de novembro. Ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tipo raro de câncer, e passou por uma cirurgia de seis horas parar retirar o tumor da perna.