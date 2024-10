Vera Viel conta que descobriu tumor na coxa após aula de muay thai: ‘Achei que tinha machucado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 19:44 Para compartilhar:

Vera Viel, 49 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 15, poucos dias após cirurgia para retirada de um tumor na coxa esquerda, para detalhar como descobriu o sarcoma sinovial. A esposa do apresentador Rodrigo Faro, 50, segue internada no hospital se recuperando do procedimento.

Através de uma postagem no Feed do Instagram, a modelo relatou o momento em que desconfiou do caroço na perna que a fez buscar ser avaliada por um médico.

“Continuo internada e cada dia mais confiante na minha recuperação! […] eu quero que todos saibam que a FÉ cura. Deus foi tão perfeito e misericordioso que tudo se encaminhou para que eu descobrisse”, começou ela ao publicar um clique no quarto do hospital.

“Comecei a fazer aulas de muay thai há um mês e senti um nódulo na minha perna. Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém o que não sabia, é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor”, detalhes.

A esposa do apresentador aproveitou para agradecer por ter descoberto o problema cedo.

“Tive que realizar uma cirurgia para removê-lo, porém em nenhum momento senti medo e sim, agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa, além de ter proporcionado essa equipe médica maravilhosa e abençoada para realizar a cirurgia!”, escreveu.

