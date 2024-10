Vera Viel celebra aniversário de Rodrigo Faro após retirada de tumor raro: ‘Agradeço por estar ao meu lado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 12:33 Para compartilhar:

O apresentador Rodrigo Faro, que está completando 51 anos neste domingo, 20, recebeu uma homenagem especial da esposa, Vera Viel, que recentemente passou por uma cirurgia para retirar de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, descoberto em sua coxa esquerda.

Para celebrar o aniversário do marido, Vera compartilhou uma foto tirada durante o período em que estava internada e declarou todo seu amor por ele. Ela exaltou o cuidado que o apresentador tem com ela e com sua família.

“Hoje comemoramos o aniversário do meu marido. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da nossa família da maneira que Deus deseja”, escreveu a esposa de Faro.

“Parabéns pelo seu aniversário, meu amor! Eu sei que hoje o seu melhor e maior presente é a minha cura, e não posso deixar de te agradecer por ter estado ao meu lado, sem largar a minha mão nem por um segundo sequer nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando! O teu amor e cuidado são e têm sido fundamentais para a minha cura! Te amo pra sempre”, completou.

Rodrigo Faro comentou a publicação agradecendo a homenagem da amada: “Vai ser assim para sempre!!! Te amo, meu amor.”

Vera e Faro são pais de três filhas: Clara, de 19 anos, Maria, 16, e Helena, de 11.

