Vera Holtz conta ter menstruado aos 63 anos: ‘Fenômeno’ 

A atriz Vera Holtz, 70 anos, contou que menstruou quando já tinha 63 anos de idade.

O episódio aconteceu durante a gravação de Quatro Irmãs, documentário protagonizado por ela e que teve estreia neste mês de agosto.

“Quando fizemos esse documentário tivemos um fenômeno. Não sei se por que eu estava fazendo reposição hormonal ou não na época, mas eu realmente menstruei, aos 63, época em que filmamos”, declarou ela em entrevista recente para a revista Veja.

A artista relembrou como tudo aconteceu.

“Eu estava na cozinha, fazendo uma cena de diálogo entre meus pais e eu, e isso irrompeu em uma menstruação, começou a pingar sangue”, contou ela.

“O que foi interessante naquele momento foi entender do feminino, da menstruação, do que nos diferencia. O fato de óbvio que uma pessoa que menstrua tem óvulos, filhos, continuidade, ancestralidade,” disse.

Vera não teve filhos e já havia declarado que nunca quis ser mãe.

“Eu casei várias vezes, mas não oficialmente, sem repetir o comportamento modelo de mulher, sempre rompi com isso. Não porque eu queria, mas porque era da minha natureza curiosa, de sempre partir, sanando uma curiosidade gigantesca que até hoje eu tenho”, explicou.

Voltar a menstruar

Recentemente, a atriz Maitê Proença declarou que teve menopausa interrompida por conta de um ex, que tinha uma vida sexual ativa.

“A minha menopausa parou. E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta”, disse ela.

Na ocasião, a IstoÉ Gente conversou com especialista para entender como o organismo se comporta nessa fase da vida e esclarecer o que teria provocado a interrupção da menopausa citada pela atriz.

De acordo com a *Dra. Mariana Rosário, ginecologista, obstetra e mastologista, membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein de São Paulo, menopausa se refere à última menstruação e somente é possível confirmar após um ano seguido sem novos ciclos.

Segundo a ginecologista, se a ausência de menstruação ocorre há mais de um ano, a chance de reverter é muito pequena.





“Ela pode ter épocas de ciclos ausentes, depois ter algumas menstruações. Pode voltar a ter ciclo, sim. Então, provavelmente, ela estava nessa fase pré-menopausa, quando ainda não tinha zerado todos os folículos. Um ou outro ali ainda para ovular”, disse ela, destacando que a relação descrita por Maitê, com vida sexual ativa e estímulo hormonal, pode ter provocado essa volta dos ciclos regulares.

*Dra. Mariana Rosario – Ginecologista, Obstetra e Mastologista. CRM- SP: 127087. RQE Masto: 42874. RQE GO: 71979. Membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein.

