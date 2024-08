Vera Fischer sobre fim de casamento com Felipe Camargo: ‘Coisas mais graves poderiam acontecer’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2024 - 21:50 Para compartilhar:

Vera Fischer fez revelações sobre o fim de seu casamento com Felipe Camargo, entre os anos 1980 e 1990, durante participação no programa “Persona em Foco”, da TV Cultura. A atriz, de 72 anos de idade, reafirmou que viveu um relacionamento conturbado com o ator, atualmente com 64 anos, com direito a brigas e exposições frequentes na imprensa.

Na época que conheceu Felipe, Vera contracenava com ele na novela “Mandala” (1987), mas era casada com Perry Salles, pai de sua primogênita, Rafaela, hoje com 45 anos.

“Como eu não gosto de mentiras, eu não queria levar uma vida dupla casada com o Perry Salles e namorando o Felipe, embora eu soubesse que ia sofrer muito com isso. Nos separamos e não foi nada fácil para mim, para o Perry e para minha filha principalmente”, relembrou ela, que também teve um filho com Camargo, Gabriel, de 31 anos.

Fischer contou ainda que, ao se apaixonar por Felipe Camargo, ela passou por uma transformação em seu comportamento. “Entrei num turbilhão. Todos os amigos que eu tinha, que eram em comum com o Perry, saíram da minha vida. Eu passei a ter os amigos do Felipe, que eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos”, disse.

“E era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem. Nem tudo obviamente. Mas eu tinha que experimentar esse tipo de coisa. Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver”, confidenciou.

Porém, segundo a atriz, o relacionamento não era fácil, por conta do comportamento explosivo de ambos, por isso, o então casal decidiu colocar um ponto final na relação antes que algo pior acontecesse com eles.

“O Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. Ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Ficamos juntos nove anos e tivemos um filho lindo. Não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim, mas foi sofrido. Mas a gente também sabia que precisava se separar. Coisas mais graves poderiam acontecer se continuássemos juntos”, completou ela, se referindo às agressões mútuas.