Vera Fischer revive foto nua de 1984 e reclama de censura nas redes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 6:20 Compartilhe

Vera Fischer movimentou o Instagram, nessa quinta-feira, 29, com um clique resgatado do fundo do baú. A foto é de 1984 e mostra a atriz com 33 anos.

No registro, Fischer aparece nua, de costas e olhando para trás. Ela está sentada em uma toalha na praia e veste apenas um chapéu. A atriz ainda cobriu o mamilo com um emoji de coração.

“Gravatá — Santa Catarina 1984. Um coração rosa no lado esquerdo do peito. Onde já palpita o meu natural”, começou, na legenda da publicação. E protestou: “Né, Instagram e sua censura de parâmetros desiguais??… Fazer o que?!”

A lembrança rendeu elogios e algumas polêmicas nos comentários. “Beleza natural. Uma das mulheres mais lindas do mundo”, comentou uma seguidora.

“Vera, você é e sempre foi e será maravilhosa. Não tive a oportunidade de ter conhecido, convivido, etc. Mas acompanhei sempre essa que considero a mulher mais bonita do Brasil de todos os tempos”, tietou outro.

“Tem revistas próprias o esse tipo de foto! Tem menores no insta e não querem ver senhoras peladas”, criticou uma terceira.

Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias