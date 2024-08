Vera Fischer revela ter se apaixonado por colega durante gravação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Muitas vezes, a paixão entre casais da ficção pode transcender a dramaturgia e refletir na vida real. Foi o que aconteceu com Vera Fischer em 1981, durante as gravações de “Bonitinha, mas Ordinária”.

Em entrevista ao “Omelete” na quarta-feira, 14, a atriz relembrou a “paixonite” que teve por José Wilker, ator que faleceu em 2014: “Teve um dia que a gente fez um take na praia, bem grudados um no outro, de frente para o mar, e essa cena demorou muito, e o sol fritando as nossas cabeças. Ele começou a recitar Drummond olhando dentro do meu olho. Eu comecei a ficar tonta, tonta e apaixonada por este homem. Aí eu falei pra ele ‘Meu Deus, o que você fez comigo?'”

Vera ainda recordou que, à época, Wilker era casado com Renée de Vielmond, que também era sua amiga. “Foi muito interessante, porque eu, realmente, caí de quatro pelo Wilker. Eu devo ser sincera e honesta. Eu até falei isso para ele, depois. Sempre ficamos amigos, mas o que aconteceu, em termos de cena, em termos de trabalho artístico, foi a única pessoa pela qual eu caí de quatro, realmente”, continuou.

E finalizou: “A gente se deu muito bem. Eu fiquei encantada com aquele homem que sabia muita literatura, sabia muita poesia”.