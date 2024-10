Vera Fischer quebra silêncio sobre suposta briga entre ela e Kéfera

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 7:47 Para compartilhar:

Após horas de especulações, Vera Fischer, de 72 anos, se manifestou sobre a suposta briga entre ela e Kéfera Buchmann, de 31 anos, que teria acontecido durante uma festa da novela “Espelho da Vida” (2018), da Globo.

Após Kéfera afirmar que o relato de João Vicente de Castro, 41 anos, ao programa “De Frente com Blogueirinha” ‘não refletia a realidade’, a veterana das telinhas comentou um post no Instagram sobre o assunto. “Kéfera e eu sempre nos demos bem”, garantiu.

Aliviada, a atriz compartilhou um print da postagem de Fischer em seu perfil no Instagram e complementou: “Ah, lá. Não falei? A verdade sempre aparece”. A youtuber ainda publicou uma imagem com a frase: “a paz custa caro”.

Durante participação no programa de Blogueirinha, o apresentador do “Papo de Segunda”, do GNT, relatou o que teria acontecido em uma festa da novela, na época.

+ Vera Fischer revela ter se apaixonado por colega durante gravação

“A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher”, iniciou.

“A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: ‘Vera, está bom'”, acrescentou o ator, demonstrando que a influenciadora tirou o copo da mão da veterana atriz.

“A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: ‘Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo’. Depois, teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é ‘Perdi minha bolsa’. A Vera levantou e falou: ‘Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa’. Ela saiu com essa frase. A gente ria muito dessa história. Todos nós, depois a Vera e a Kéfera [também]”, finalizou o ator.

Não demorou muito para que Kéfera desse a sua versão da história. “Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu para explicar melhor a história que o João contou na Blogueirinha, que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também”, iniciou.

Kéfera negou ter a “autoestima de quem tem muito seguidor”, comentário feito por João a seu respeito: “Eu nem tenho essa autoestima toda, não me acho por conta de seguidor, é uma opinião dele, não entendi, mas só para explicar que a história não foi como ele contou”.

“O que, de fato, existe, é um grupo no WhatsApp com a frase: ‘Eu tinha uma bolsa’, que foi a frase que Vera falou nesse dia que ela deu uma bebidinha a mais. Ela estava procurando a bolsa dela em um restaurante e ela falou: ‘Tinha uma bolsa’. Algo assim, que na hora foi muito engraçado e todo mundo riu. E foi isso. Ela não me atacou com bolsa, não teve briga, não teve nada. Não entendi porque o João decidiu contar isso e contar isso desse jeito”, concluiu.