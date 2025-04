Vera Fischer diz que foi ‘blindada’ pela filha na época em que era usuária de drogas

Aos 73 anos de idade, Vera Fischer abriu o jogo sobre alguns dos momentos mais difíceis de sua vida, no primeiro episódio do novo quadro do “Fantástico”, “Pode Perguntar?”, exibido na noite do último domingo, 27.

A atriz relembrou da época em que era usuária de drogas, mais especificamente de cocaína, e disse que sua filha, Rafaela – hoje com 42 anos – foi a sua salvação. Segundo relato, a menina conseguiu “blindar” a artista das abordagens da imprensa e do assédio ao encontrar uma clínica de reabilitação fora do Brasil para que a mãe pudesse se tratar com mais tranquilidade.

“Ela ficou muito, muito preocupada, então ela armou um esquema de me mandar para a Argentina para ser internada em um lugar para as pessoas daqui não interferir”, contou.

“Eu fui muito bem tratada lá. E o meu filho [Gabriel, hoje com 32 anos] fez um bilhete quando estava na escola dizendo: ‘Mamãe, fique sempre linda, nunca fique na chuva para não se molhar, sempre trabalhe para não ficar pobre e fique sempre bonita de coração’. Isso eu tenho emoldurado do lado da minha cama, foram dois gestos muito simbólicos e lindos”, declarou.

Ao ser questionada sobre o casamento com o ator Felipe Camargo, com quem ficou de 1988 a 1995, Vera disse: “Fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam. E sim, eu me envolvi com drogas? Sim, mas também quem já não se envolveu com outras coisas, ou drogas lícitas ou drogas ilícitas ou bebidas e coisas mais pesadas?”.

“Tem gente que morre infelizmente, mas não foi o meu caso, porque também não foi tão intenso assim. A cocaína é uma coisa que dá um poder para a pessoa, a pessoa se sente muito poderosa. Então assim, eu sou uma pessoa que nunca precisaria disso, mas tivemos muitas brigas. Por ciúmes, incompreensão e também imaturidade”, completou Fischer.

Ela destacou, no entanto, que o casamento foi bacana e que teve como fruto seu filho, Gabriel.