Vera Fischer dispensa empregada de cobertura no Leblon: ‘Não sou rica’

A pandemia mudou o estilo de vida de Vera Fischer, segundo revelou a atriz ao jornal “O Globo”. Moradora de uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, ela cortou gastos com funcionárias.

“Eu dispensei empregada, tenho só faxineira. A vida mudou e nunca mais vai voltar a ser como era. Essa coisa de ter seis empregados, nunca mais. Tem uma hora da vida que já não se quer mais muita coisa. O desejo é viver bem, comer bem, ter alguns bons amigos e um bom trabalho sempre. As pessoas falam ‘ela é rica’. Não sou rica mesmo. Faço tudo sozinha”, afirmou.

