Vera Fischer celebra aniversário de 72 anos: ‘Que venham os próximos’

Vera Fischer está completando 72 anos de vida nesta segunda-feira, 27, e para celebrar a data, a atriz publicou um vídeo para celebrar com seus seguidores no Instagram.

“Que venham os próximos 72”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed. A ex-modelo agradeceu aos fãs pelo carinho dedicado a ela ao longo de sua carreira.

“Oi, meus amores. Então, hoje eu tô fazendo 72 anos de vida, muito bem vividos.”, iniciou ela no vídeo em que aparece toda sorridente.

“Eu hoje tô muito feliz, porque eu tenho uma família linda, tenho gatinhos que eu amo, tenho pessoas maravilhosas à minha volta, que trabalham comigo, eu tenho fãs deslumbrantes, tenho seguidores, pessoas que me amam e que eu amo de volta.”, elencou ela.

“Hoje é um dia de agradecer muito a cada um de vocês. Porque vocês fizeram com que eu estivesse viva e bem até agora. Muitos trabalhos na minha vida. Muitos momentos felizes. Dois anos seguidos rodando pelo Brasil com uma peça de teatro e o público comparecendo, lotando os teatros, isso me dá uma felicidade imensa. Então, eu só tenho a agradecer”, disse.

Vera ainda aproveitou para desejar aos fãs a mesma felicidade que ela descreveu para si mesma.

“E desejar a vocês toda a felicidade do mundo, assim como eu estou me sentindo. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Continuem perto de mim que vou continuar perto de vocês.”, finalizou a veterana.

