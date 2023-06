Venus Williams vence em Birmingham; Medvedev e Tsitsipas passam pela 1ª rodada em Halle

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 19:22 Compartilhe

Dois dias depois de completar 43 anos, Venus Williams, ex-número 1 do mundo, mostrou nesta segunda-feira que ainda tem tênis para obter bons resultados. Mesmo aparentemente fora de forma, a norte-americana teve fôlego em 3h16 de partida para vencer a italiana Camila Giorgi, 48ª do ranking, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/6 (8/6) na primeira rodada do WTA 250 de Birmingham.

“Estou muito fez por estar de volta”, disse Venus, que foi convidada a participar do torneio do qual estava ausente desde 2019. “Em vários momentos achei que iria perder o jogo. Sabia que seria difícil e que ela é muito perigosa na grama. Foi ótimo ter vencido.” A campeã de sete torneios de Grand Slam só jogou três competições este ano.

No ATP 500 de Halle, o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas, dois favoritos ao título na grama alemã, tiveram desempenhos diferentes.

Medvedev, terceiro do ranking mundial, não teve grandes problemas para eliminar o norte-americano Marcos Giron, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Tsitsipas precisou suar muito para atingir a segunda rodada. O quinto do mundo jogou por 2h20 para bater de virada o francês Gregoire Barrere, 58º do ranking, por 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/3).

