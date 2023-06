Venus Williams recebe convite para participar do torneio de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 10:37 Compartilhe

Os organizadores de Wimbledon (3 a 16 de julho) concederam um convite à veterana tenista americana Venus Williams, cinco vezes campeã do Grand Slam londrino, segundo uma lista provisória publicada nesta quarta-feira (21).

A mais velha das irmãs Williams, que acaba de completar 43 anos, participou da chave de duplas mistas do torneio no ano passado. Sua última aparição no quadro de simples foi em 2021.

A ex-número 1 do mundo voltou a competir na grama na semana passada, no Libema Open (Holanda), com uma derrota para a suíça Celine Naef, 202ª colocada no ranking da WTA

Na última segunda-feira, na primeira rodada do torneio de Birmingham, Venus bateu a italiana Camila Giorgi (48ª), conseguindo sua primeira vitória contra uma jogadora do Top 50 desde 2019.

Entre as outras convidadas para Wimbledon também aparece a ex-número 3 do mundo Elina Svitolina (atualmente 73ª do ranking da WTA). A jogadora ucraniana, que não disputou o torneio em 2022 por estar grávida, foi semifinalista em 2019.

No masculino, o belga David Goffin, que chegou às quartas de final no ano passado, terá direito a disputar a chave principal, apesar de estar na 124ª posição do ranking da ATP.

Os organizadores também concederam 10 convites a tenistas britânicos (cinco homens e cinco mulheres). Ainda restam dois para o quadro masculino e um para o feminino.

