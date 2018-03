Venus vence espanhola e encara ‘sensação’ na semifinal em Indian Wells

Venus Williams embalou de vez em Indian Wells. Após despachar a irmã Serena na terceira rodada, a veterana venceu mais uma nesta quinta-feira e se garantiu na semifinal do torneio norte-americano, disputado em quadra dura. A tenista de 37 anos derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h11min de jogo.

Com a vitória, Venus voltará a disputar uma semifinal em Indian Wells após 17 anos. Ela não alcançava esta fase desde 2001. A tenista, contudo, ficou de fora do torneio entre 2002 e 2015, voltando somente em 2016 em protesto contra manifestações racistas da torcida naquele ano.

Atual número 8 do mundo, Venus só encontrou dificuldade nesta quinta no primeiro set, quando precisou salvar três break points. A favorita faturou uma quebra de saque e abriu vantagem no placar. Na segunda parcial, Venus chegou a perder o serviço, mas não sofreu maior ameaça porque obteve três quebras sobre a espanhola, atual 27ª do mundo.

Na semifinal, Venus terá pela frente um desafio mais complicado pela frente. Será a também embalada Daria Kasatkina. Sensação do campeonato, a russa de apenas 20 anos arrasou a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, por 6/0 e 6/2, em apenas 58 minutos de confronto.

Atual 19ª do ranking, Kasatkina venceu pela terceira vez seguida uma representante do Top 15 do ranking em Indian Wells. Na rodada anterior, ela despachara a dinamarquesa Caroline Wozniacki, outra ex-líder do ranking. Também foi a responsável pela eliminação da local Sloane Stephens, atual campeã do US Open.