Ventos fortes derrubam teto de estacionamento de supermercado em São Caetano, na Grande SP

Os ventos fortes e as chuvas que atingem a Grande São Paulo na tarde desta terça-feira, 7, provocaram o desabamento parcial da marquise do estacionamento do supermercado da rede Sonda, no centro de São Caetano, no ABC paulista.

Registros do acidente mostram que a marquise atingiu alguns veículos estacionados. De acordo com a Defesa Civil e com o próprio mercado, não há registro de vítimas até o momento. O mercado fica localizado no bairro Barcelona, na altura do nº 2.907 da Avenida Goiás.

O Sonda afirmou, em nota, que o local está interditado, e que já iniciou avaliação técnica para que as atividades voltem à normalidade. “Felizmente não houve feridos, apenas danos materiais”, afirmou o mercado, no comunicado.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade de São Caetano registrou ventos de até 65 km/h na tarde desta terça. “Houve alguns chamados para quedas de árvores na região, ainda não foi possível contabilizar o total”, informou a Defesa Civil, que acompanha o caso.

Capital entrou em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta terça, com o risco para queda de granizo na região sudeste da capital.

Após algumas pancadas, a chuva perdeu intensidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). Por volta das 14h30, o CGE encerrou o estado de atenção para alagamentos na cidade,

“A chuva que atingiu a Capital paulista neste início de tarde perdeu intensidade e restou apenas chuva fraca e isolada entre os bairros de Pirituba e Vila Leopoldina, Zona Norte e Oeste, respectivamente. A combinação do calor e umidade ainda pode favorecer a ocorrência de novas áreas de instabilidades durante a tarde paulistana”, informou o centro.