Vento impede remoção de cargueiro em chamas na costa da Holanda

O vento forte impediu neste sábado a remoção de um cargueiro em chamas contendo 500 veículos elétricos na costa da Holanda, anunciaram autoridades, que tentam evitar um desastre ambiental.

O traslado do Fremantle Highway para uma nova posição temporária pode ser adiado por vários dias, informou o Instituto Nacional para a Gestão da Água (Rijkswaterstaat). “Não é possível rebocar o navio no momento, devido ao vento”, explicou a agência do governo.

Embora o fogo esteja menos intenso do que nos últimos dias, a fumaça encobriu o rebocador designado para a operação, colocando em risco a saúde e segurança dos seus tripulantes.

A agência prevê que o vento continue soprando na mesma direção nos próximos dias, o que pode impedir a remoção do cargueiro, localizado 18 km ao norte da ilha de Terschelling.

