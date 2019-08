Ventilado no Flamengo, jogador campeão olímpico pela Seleção afirma: ‘Seria uma honra’

Alemanha – Jogador do Wolfsburg, William vive bom momento no futebol europeu. O atleta, que está na Alemanha há três anos, chegou a ser ventilado no Flamengo, que buscava um atleta para a lateral direita. Ele se disse honrado pelo interesse, mas afirmou que não pensa em voltar ao Brasil no momento.

“Atuar no Flamengo, para todo jogador, vai ser uma honra. Mas eu sempre vou dar prioridade ao Inter, porque é o clube que me revelou, que eu tenho muito carinho. Abriu as portas para mim desde pequeno. Então, eles sempre vão ter prioridade. Mas, nesse momento, minha cabeça está 100% aqui no Wolfsburg. Tenho muito ainda que aprender e a conquistar na Europa e, hoje, posso dizer que eu não penso nem um pouquinho em voltar para o Brasil”, afirmou em entrevista à “Fox Sports”. William chegou ao Wolfsburg em julho de 2017, contratado junto ao Internacional por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22,2 milhões na cotação atual). Atuou em 59 partidas com a camisa dos Lobos, marcou dois gols e concedeu dez assistências. Foi um dos jogadores presentes na equipe campeã olímpica em 2016, no Rio de Janeiro.