Ventania no Rio deixa bairros sem luz; mar está de ressaca

A concessionária de energia Light informou que a ventania de hoje (13) à tarde deixou vários bairros sem luz, devido a queda de galhos e árvores sobre a rede de alta-tensão. Agora à noite, os bairros de Botafogo, Cosme Velho, na zona sul, e Magalhães Bastos, na zona oeste, além de trechos das cidades de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, estão com fornecimento interrompido devido à ventania que chegou a atingir 81 quilômetros por hora (km/h) na estação do Forte de Copacabana. Técnicos da companhia estão trabalhando nessas regiões.

No final da tarde, a ventania diminuiu, com os ventos atingindo 51,8 km/h na Marambaia, zona oeste, e a chuva atingiu o Rio de Janeiro com intensidade fraca. A temperatura máxima foi 33,6º C, na estação da Tijuca. Para esta quarta-feira (14), a temperatura deve cair bastante, de acordo com o Sistema Alerta Rio. A máxima deve ficar em torno dos 23º C e a mínima em 14º C.

O mar está de ressaca e a Marinha divulgou um alerta de que as ondas podem atingir até 3 metros de altura em alto-mar. Na orla, os barcos de pescadores de pequeno porte devem evitar o mar.

No início da tarde, uma ventania atingiu o Rio, derrubando árvores sobre a rede de alta-tensão, deslocando sinais de trânsito e provocando o fechamento do acesso ao Cristo Redentor, devido a força da ventania, que derrubou uma placa da base da estátua do Cristo e derrubou duas árvores no caminho para o monumento. O Bondinho do Pão de Açúcar também suspendeu a operação, por medida de segurança, devido aos fortes ventos.