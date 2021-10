Venezuela x Brasil: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Sem Neymar e Casemiro, comandados de Tite medem forças com os venezuelanos nesta quinta-feira (7), às 20h30 (de Brasília) para lutarem por vaga antecipada no Mundial-2022

A Seleção Brasileira vai a campo na busca por manter seu 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo e se aproximar a vaga antecipada no Mundial do Qatar-2022. Às 20h30 (de Brasília), os comandados de Tite enfrentam a Venezuela no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas. O LANCE! faz o tempo real da partida.

O técnico Tite terá algumas baixas para o confronto. O meia Neymar cumpre suspensão automática por ter recebido seu segundo cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Peru. Já Casemiro foi cortado devido a um problema dentário e será substituído por Fabinho.

O comandante canarinho promoveu mudanças para o confronto com os venezuelanos. De volta à Seleção após o “veto” de jogadores que atuam na Premier League, Alisson ocupará a meta. Guilherme Arana receberá sua primeira chance como titular na equipe.

A “Vinotinto”, por sua vez, tem um árduo desafio: com quatro pontos e na lanterna, a equipe tenta ganhar sobrevida nas Eliminatórias. São nove pontos de intervalo até a Colômbia, quinta colocada e na repescagem. Tendo nomes como Otero e Soteldo entre seus titulares, a equipe será comandada por um interino: Leonardo González substituiu José Pesero, que saiu em meio aos maus resultados e alegando estar com 14 meses de salário atrasado.

FICHA TÉCNICA

VENEZUELA x BRASIL

Data-Hora: 07-10-21 – 20h30 (de Brasília)

Estádio: Olímpico da UCV, em Caracas (VEN)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sanchéz (PER)

VAR: Eber Aquino (PAR)

Onde assistir: Rede Globo e SporTV. O LANCE! faz o tempo real do jogo.

VENEZUELA: Fariñez; González, Chancellor, Ferraresi e Oscar González; Moreno, José Martínez e Otero; Fernando Aristeguieta, Soteldo e Hurtado. Técnico: Leonardo González

Suspensos: Ninguém

Lesionados: Ninguém

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Suspenso: Neymar (segundo cartão amarelo)







Cortados: Casemiro (problema dentário) e Matheus Cunha (lesão na coxa esquerda)

Desfalque: Douglas Luiz (não se apresentará à delegação a tempo do confronto)

