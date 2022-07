Venezuela x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa América feminina Seleção brasileira iniciou campanha com duas vitórias em duas partidas

Com 100% de aproveitamento, o Brasil encara a Venezuela pela 3ª rodada da Copa América feminina nesta segunda-feira, às 18h (horário de Brasília). A Vinotinto ocupa a 2ª colocação do Grupo B com os mesmos seis pontos.

EM BUSCA DO GOL

– Os treinos estão sendo muito intensos. A Pia tem nos mostrado sempre a importância de ter paciência, rodar a bola, desgastar o adversário para conseguir achar espaços no campo aberto e ter melhores condições de achar o um contra um, um jogo mais veloz, para chegar no terço final e fazer os gols – disse Kerolin, atacante da Seleção.

EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO

​Caso vença a Venezuela, o Brasil conquista vaga de forma matemática para a semifinal da Copa América. A Seleção chegaria aos nove pontos, enquanto a Vinotinto e a Argentina permaneceriam com seis pontos e se enfrentariam na última rodada.

FICHA TÉCNICA:

Venezuela x Brasil

Data e horário: 18/7/2022, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário de Armênia, em Armênia (COL)

Onde assistir: SBT e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VENEZUELA (Técnico: Pamela Conti)

Cáceres; Gutiérrez, Gimenez, Peraza e Romero; León e García; Ochoa, Castellanos e Garrido; Altuve

Desfalques: Nenhum

BRASIL (Técnico: Pia Sundhage)

Lorena; Fe Palermo, Antônia, Rafinha e Tamires; Ari, Angelina, Kerolin e Adriana; Debinha e Bia

Desfalques: Tainara (Covid-19)

