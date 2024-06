Venezuela vence México (1-0) e avança às quartas de final da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2024 - 0:45 Para compartilhar:

A Venezuela se classificou antecipadamente para as quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024, ao vencer o México por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), em Inglewood, na Califórnia, com um gol de pênalti de seu atacante Salomón Rondon.

Nesta que é a sua quinta e última participação na competição continental, o capitão de 34 anos marcou no início do segundo tempo (57′) o gol que levou a ‘Vinotinto’ a ser a segunda seleção a se classificar para a fase seguinte, depois da Argentina de Lionel Messi, e o resultado eliminou a Jamaica.

Mas o verdadeiro herói foi o goleiro venezuelano Rafael Romo, que defendeu um pênalti cobrado por Orbelín Pineda na reta final da partida (86′), permitindo que a ‘Vinotinto’ assumisse a liderança do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos.

Os jogadores comandados pelo técnico Fernando Batista, que teve um papel fundamental com as substituições, buscarão garantir a primeira posição no encerramento da fase de grupos, no domingo, quando enfrentarão os jamaicanos, últimos colocados, ainda sem pontos, em Austin, no Texas.

Se conseguirem isso, evitarão nas quartas de final o líder do Grupo A, do qual participa a Argentina.

México e Equador, que mais cedo derrotou a Jamaica por 3 a 1, disputarão a outra vaga no domingo, em Glendale, Arizona.

Os equatorianos, em segundo lugar, e os mexicanos, em terceiro, têm três pontos cada, mas os sul-americanos possuem um melhor saldo de gols (+1 contra 0).

As arquibancadas do super moderno SoFi Stadium, tinha praticamente todos os seus 70 mil lugares ocupados e com a imensa maioria coberta pelas cores verde, branco e vermelho de torcedores que empurraram ‘El Tri’ desde o início.

A maré mexicana, com a presença de algumas bandeiras venezuelanas, se levantou na primeira aproximação da sua seleção à baliza do goleiro Romo já aos 30 segundos, quando o atacante Uriel Antuna concluiu com um chute cruzado de pé direito.

O lance foi uma carta de intenções do técnico Jaime Lozano, questionado pelo péssimo futebol de sua seleção a dois anos da Copa do Mundo de 2026, que o México coorganiza com Estados Unidos e Canadá.

Romo voltou a brilhar defendendo chutes e cabeçadas do meio-campista Carlos Rodríguez (10′ e 25′) e do atacante Santiago Giménez (19′).

– Herói da classificação –

Com problemas para controlar o meio-campo, o técnico Fernando Batista mudou a abordagem inicial para o segundo tempo: tirou Savarino e colocou Cásseres, dando vida nova aos ‘vinotintos’.

A mudança de planos teve efeito positivo rapidamente. O lateral-direito Jon Aramburu, novato no time titular, foi derrubado dentro da área pelo atacante Julián Quiñones. O árbitro brasileiro Raphael Claus consultou o VAR e o pênalti foi confirmado.

Com um chute de direita, do lado oposto ao qual González voou, Rondón mandou para o fundo da rede e comemorou seu 42º gol em 107 jogos pela seleção de seu país.

O placar, porém, acordou ‘El Tri’ que teve o gol de empate aos pés de Pineda, após outra penalidade máxima marcada com a ajuda do VAR.

Mas para decepção da grande maioria dos torcedores no SoFi Stadium só havia espaço para um herói: Romo defendeu e garantiu assim a classificação antecipada dos venezuelanos.

raa/ol/aam