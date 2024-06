Venezuela vence México (1-0) e avança às quartas de final da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2024 - 0:23 Para compartilhar:

A Venezuela se classificou antecipadamente para as quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024, ao vencer o México por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), em Inglewood, na Califórnia, com um gol de pênalti de seu atacante Salomón Rondon.

Nesta que é a sua quinta e última participação na competição continental, o capitão de 34 anos marcou no início do segundo tempo (57′) o gol que levou a ‘Vinotinto’ a ser a segunda seleção a se classificar para a fase seguinte, depois da Argentina de Lionel Messi, e o resultado eliminou a Jamaica.

Mas o verdadeiro herói foi o goleiro venezuelano Rafael Romo, que defendeu um pênalti cobrado por Orbelín Pineda na reta final da partida (86′), permitindo que a ‘Vinotinto’ assumisse a liderança do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos.

Os jogadores comandados por Fernando Batista, que teve um papel fundamental com as substituições, buscarão garantir a primeira posição no encerramento da fase de grupos, no domingo, quando enfrentarão os jamaicanos, últimos colocados, ainda sem pontos, em Austin, no Texas.

Se conseguirem isso, evitarão nas quartas de final o líder do Grupo A, do qual participa a Argentina.

México e Equador, que mais cedo derrotou a Jamaica por 3 a 1, disputarão a outra vaga no domingo, em Glendale, Arizona.

Os equatorianos, em segundo lugar, e os mexicanos, em terceiro, têm três pontos cada, mas os sul-americanos possuem um melhor saldo de gols (+1 contra 0).

