Venezuela vence Jamaica (3-0) e vai enfrentar Canadá nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2024 - 23:20 Para compartilhar:

A Venezuela fez história e confirmou neste domingo (30) sua vaga nas quartas de final como líder do Grupo B com uma campanha 100% ao vencer a eliminada Jamaica por 3 a 0, e enfrentará o Canadá por uma vaga nas semifinais da Copa América-2024.

Os gols que levantaram os 20 mil espectadores no Q2 Stadium de Austin, no Texas, quase lotado de torcedores da ‘Vinotinto’, foram marcados no segundo tempo por Eduard Bello (48′), Salomón Rondón (56′) e Eric Ramírez (85′).

É a primeira vez que os venezuelanos chegam às quartas de final do torneio continental com três vitórias.

A Venezuela enfrentará nessa fase a seleção canadense, segunda colocada do Grupo A, atrás da Argentina, na sexta-feira, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

mav/ma/aam