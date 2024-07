Venezuela vence Jamaica (3-0) e vai enfrentar Canadá nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2024 - 0:30 Para compartilhar:

A Venezuela fez história e confirmou neste domingo (30) sua vaga nas quartas de final como líder do Grupo B com uma campanha 100% ao vencer a eliminada Jamaica por 3 a 0, e enfrentará o Canadá por uma vaga nas semifinais da Copa América-2024.

Com isso, os venezuelanos evitaram ter que enfrentar a Argentina nas quartas, missão que vai caber ao Equador, segundo colocado da chave após eliminar o México com um empate também neste domingo (0-0).

Os gols que levantaram os 20 mil espectadores no Q2 Stadium de Austin, no Texas, quase lotado de torcedores da ‘Vinotinto’, foram marcados no segundo tempo por Eduard Bello (48′), Salomón Rondón (56′) e Eric Ramírez (85′).

A Venezuela foi comandada por Leandro Cufré, assistente que substituiu o técnico Fernando Batista, suspenso pela Conmebol.

“Terminar com uma pontuação perfeita pela primeira vez na história (…) Estamos felizes, aproveitamos o momento, mas ainda não alcançamos nenhum objetivo, mas estamos trilhando esse caminho”, disse Cufré após o jogo.

É a primeira vez que os venezuelanos chegam às quartas de final do torneio continental com três vitórias.

“Já disputamos três jogos; faltam mais três”, disse Rondón ao canal de televisão venezuelano Televen, se referindo à ambição de chegar a uma final inédita na história do torneio.

“Vai ser muito mais complicado do que na fase de grupos. Já estamos pensando no Canadá”.

A melhor participação da ‘Vinotinto’ em uma Copa América foi registrada na Argentina-2011, quando chegou às semifinais e terminou em quarto lugar.

“Fico com o bom momento que estamos vivemos como seleção”, disse o atacante.

Neste domingo, Salomón Rondón, de 34 anos, empatou com o falecido atacante José Luis Dolgetta como maior artilheiro da seleção venezuelana em Copa América, ao marcar seu sexto gol em sua quinta participação na competição de seleções mais antiga do mundo.

A Venezuela enfrentará a seleção canadense, segunda colocada do Grupo A, atrás da Argentina, na sexta-feira, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

mav/ma/aam