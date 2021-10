Venezuela vence de virada o Equador pelas Eliminatórias

A lanterna Venezuela venceu de virada o Equador por 2 a 1, neste domingo, em partida disputada em Caracas, pela 5ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

No Estádio Olímpico da UCV, na capital venezuelana, os visitantes abriram o placar em cobrança de pênalti convertida por Enner Valencia, no minuto 37.

Os anfitriões chegaram ao empate antes do intervalo, com Darwin Machís balançando as redes (45+1).

Já na segunda etapa, os venezuelanos viraram o placar numa falta cobrada por Eduard Bello (64).

Apesar deste resultado, a seleção venezuelana segue no fundo da tabela do torneio classificatório para o Mundial do Catar com 7 pontos, nove a menos que os equatorianos.

Na próxima quinta-feira (10), a equipe equatoriana viaja para encarar a Colômbia, enquanto a Venezuela joga fora de casa com o Chile.

Os quatro primeiros colocados nas eliminatórias garantem vaga para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra a seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

– Ficha técnica da partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022:

Venezuela – Equador 2 – 1 (1-1)

Local: estádio Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Gols:

Venezuela: Darwin Machis (45+1), Eduard Bello (64)







Equador: Enner Valencia (37, de pênalti)

Cartões amarelos:

Venezuela: Rincón (45+4), Moreno (87), Aristeguieta (90+4), Martinez (90+6)

Equador: Mena (63), Torres (85)

Equipes:

Venezuela: Wuilker Faríñez – Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Oscar González – Darwin Machis (Jan Hurtado, 90+3), Tomás Rincón (Junior Moreno, 79), Eduard Bello (Cristian Cásseres Jr, 88), Jose Andres Martinez, Adalberto Peñaranda (John Chancellor, 88) – Eric Ramirez (Fernando Aristeguieta, 79). T: Leonardo González.

Equador: Moisés Ramírez – Robert Arboleda (Franco Palma, 84), Felix Torres, Piero Hincapié – Angelo Preciado (Michael Estrada, 65), Carlos Gruezo (Ayrton Preciado, 88), Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán – Gonzalo Plata (Brayan Angulo, 83), Enner Valencia (Joao Rojas, 65), Ángel Mena. T: Gustavo Alfaro.

erc/ma/lca

