Venezuela vence Bolívia e se classifica em segundo no Grupo A

A Venezuela garantiu a segunda colocação no Grupo A da Copa América 2019, ao vencer a Bolívia pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, a seleção venezuelana chegou a 5 pontos – dois a menos do que o Brasil e um a mais do que o Peru, que terminou a primeira fase com 4 pontos. Já a Bolívia deixa a Copa América sem nenhum ponto ganho.

O primeiro gol venezuelano foi marcado por Machis, logo no primeiro minuto de jogo. Ele marcou também aos 9 do segundo tempo. O terceiro foi marcado por Martínez, aos 40 do segundo tempo.

O gol da Bolívia foi marcado por Justiniano, aos 37 do segundo tempo.

Disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o jogo teve público pagante pequeno, de 4.640 pagantes e 7.106 não pagantes.