Venezuela vence Arábia Saudita (1-0) em amistoso

A Venezuela obteve um triunfo sobre a Arábia Saudita nesta quinta-feira na preparação da seleção asiática para a Copa do Mundo do Catar-2022, vencendo por 1 a 0 a equipe comandada pelo técnico francês Hervé Renard, que há quatro dias foi derrotada pelo mesmo placar pela Colômbia.

O zagueiro central Nahuel Ferraresi marcou aos 36 minutos o único gol da partida, que foi disputada no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia (Espanha), aproveitando um rebote do goleiro Mohammed Al Owais após uma cabeçada de outro zagueiro, Jhon Chancellor, após uma bola alçada na área por Yeferson Soteldo.





Com a mobilidade de Soteldo como principal trunfo, a Vinotinto, do argentino José Pekerman levou muitos problemas aos sauditas.

Nos últimos 15 minutos da partida, no entanto, os sauditas chegaram perto do empate com dois chutes que obrigaram o goleiro Joel Graterol a se esticar, incluindo um voo providencial diante de uma bomba de Al Ghannam já após o fim do tempo regulamentar.

A Arábia Saudita jogará no Grupo C da Copa do Mundo contra Argentina, Polônia e México.

erc/ma/aam