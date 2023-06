Venezuela tem mais eleições que Brasil e conceito de democracia é relativo, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 10:13 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a Venezuela, regime autoritário contestado pela maioria do mundo ocidental. “A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim”, disse o petista em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda assim, Lula declarou que gosta de democracia e a exerce com plenitude. “O mundo inteiro sabe que a governança do PT é exemplo de exercício da democracia”, argumentou o presidente. “O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro”, acrescentou, para tentar se distanciar das críticas à Venezuela. “Quem quiser derrotar o (presidente da Venezuela, Nicolás) Maduro, derrote nas próximas eleições e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver eleição honesta, a gente fala”.

Em relação a um outro aliado de esquerda altamente contestado, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, Lula garantiu que vai conversar com ele para resolver “os problemas da Igreja”. O regime autoritário da Nicarágua faz perseguição a padres católicos.

Na entrevista, o presidente ainda voltou a defender o financiamento de obras no exterior, como na Argentina, medida criticada em outros governos petistas. “Quando a gente financia obras no exterior, está exportando engenharia”. Lula garantiu que Venezuela e Cuba, porém, vão pagar dívidas de obras financiadas no passado e também ressaltou que o governo vai promover PPPs “como jamais foi feito”.

