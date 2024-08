Venezuela sofre apagão, governo denuncia ‘sabotagem’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 14:12 Para compartilhar:

Um apagão registrado na madrugada desta sexta-feira (30) deixou a Venezuela na escuridão, incluindo a capital, Caracas, informou o governo do presidente Nicolás Maduro, atribuindo esta falha à sabotagem do sistema e à tentativa de golpe de Estado.

A interrupção ocorreu às 04h40 locais (03h40 no horário de Brasília) e afetou de forma “total ou parcial” os 24 estados do país, onde as falhas são frequentes.

“Todos os serviços estão sendo verificados, estão sendo revisados”, disse o ministro do Interior Diosdado Cabello ao canal estatal VTV. “A rede já começou a ser energizada e alguns setores de Caracas começam a receber energia elétrica.”

“É um processo que ocorre pouco a pouco, mas é um processo feito em segurança para que não se caia em erros”, ressaltou.

Na gigantesca favela de Petare, leste de Caracas, havia luz, mas não no centro, onde funcionam as instituições do Estado, observou a AFP. Em cidades como Mérida e San Cristóbal, nos Andes venezuelanos (oeste), o serviço foi parcialmente retomado.

Os apagões têm sido frequentes na Venezuela há uma década. O governo normalmente os atribui a conspirações orquestradas pelos Estados Unidos e pela oposição para derrubá-lo. Embora líderes e especialistas da oposição responsabilizem o governo pela falta de investimento, incompetência e corrupção.

“Acordamos com o apagão”, contou à AFP Carlos Peña, de 39 anos e dono de uma pequena loja de frango no centro de Caracas, com tudo escuro e seu refrigerador sem funcionar.

“Moramos perto, por isso viemos… Ver se conseguimos vender tudo para não perder.”

– “Tudo está sob controle” –

A queda de energia ocorre um mês após as eleições nas quais Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato presidencial consecutivo de seis anos, até 2031.

A oposição, liderada por María Corina Machado, assegura que Edmundo González Urrutia venceu as eleições e que tem as provas para demonstrar isso. A denúncia de fraude é vista pelo chavismo como parte de um complô contra Maduro.

Durante a campanha, de fato, foram denunciados supostos planos para afetar o vulnerável sistema elétrico.

“Não conseguiram atingir seus objetivos como eles (oposição) esperavam”, continuou o ministro, “que o país estivesse incendiado um mês após as eleições, ao contrário, o país está em completa calma, aqui tudo está funcionando”.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, garantiu que “tudo está sob controle”. “Em nenhuma parte do território nacional se apresentou alguma situação que valha a pena mencionar”, indicou. “A Força Armada Nacional Bolivariana vai atuar junto com todos os órgãos de segurança cidadã (…) para atender a qualquer situação.”

O metrô foi interrompido em Caracas e o trânsito estava reduzido, embora houvesse movimentação de pessoas, algumas paradas em frente a prédios de escritórios.

“Estamos mentalmente acostumados a essas coisas”, afirmou Leticia Quiroga, uma funcionária pública de 30 anos. “Estamos esperando que nos deem instruções para saber o que fazer.”

– Candidato da oposição convocado –

González, de 75 anos, foi citado pelo Ministério Público, que abriu uma investigação criminal contra ele.

É a terceira citação, depois que ignorou outras duas. O não cumprimento desta medida acarretaria a emissão de um mandado de prisão. Não está claro como fica o procedimento em meio ao apagão nacional.

A oposição publicou em um site cópias de mais de 80% das atas de votação que a mostram vencedora, que é o foco da citação: “Usurpação de funções” e “falsificação de documento público” do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que não publicou os detalhes do escrutínio mesa a mesa, conforme exigido por lei.

Esses crimes teoricamente acarretam pena máxima de 30 anos de prisão.

Juristas classificaram o procedimento como irregular e a coligação Plataforma Unitária Democrática (PUD) denunciou uma “perseguição política”.

Maduro pediu prisão para González e Machado. Ele também os responsabiliza pelos atos de violência nos protestos pós-eleitorais, que deixaram 27 mortos – incluindo dois militares -, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos, uma centena deles menores.

