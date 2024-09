Venezuela rejeita ‘nos termos mais enérgicos’ sanções dos EUA contra 16 funcionários

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2024 - 14:17 Para compartilhar:

A Venezuela rejeitou, nesta quinta-feira (12), “nos termos mais enérgicos” as sanções que os Estados Unidos anunciaram contra 16 funcionários venezuelanos, inclusive a presidente do Tribunal Supremo de Justiça, pela “fraude eleitoral” de 28 de julho, quando foi proclamada a reeleição do presidente Nicolás Maduro.

“A Venezuela rejeita, nos termos mais enérgicos, o novo crime de agressão cometido pelo governo dos Estados Unidos da América contra a Venezuela (…) em um ato grosseiro, que busca se congraçar com uma classe política que lançou mão de práticas fascistas e violentas para derrubar, sem sucesso, a democracia Bolivariana”, manifestou-se o Ministério das Relações Exteriores venezuelano em um comunicado.

ba/pgf/mar/mvv/ic